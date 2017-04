Il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, è fiducioso nella rimonta sulla Juventus, che affronterà al Camp Nou. Il giocatore ha scritto su Twitter: "Non sarà facile, ma al Camp Nou è tutto possibile. Lotteremo fino alla fine".

Riprende quindi il motto della Juve "Fino alla fine", e si evince quanto creda nella remuntada, dovendo ribaltare il passivo di 3-0 subito a Torino.



No será fácil, pero en el Camp Nou todo es posible. Pelearemos hasta el final

It will not be easy, but at Camp Nou everything is possible pic.twitter.com/CCKpQ8DfOc