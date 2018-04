Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, parla in vista della sfida con la Roma dopo il 2-2 col Siviglia: “Dobbiamo continuare a lottare e lavorare nel miglior modo possibile perché non abbiamo fatto nulla. Siamo in una posizione favorevole ma mancano tante partite, ora pensiamo a preparare bene la Champions. È importante che Messi sia stato in grado di giocare e segnare dopo i problemi muscolari in nazionale” le sue parole al Mundo Deportivo.