Ormai ci siamo, il rinnovo di Lionel Messi è realmente ad un passo. In Spagna tutti i quotidiani sportivi confermano l'affare, se così si può definire date le cifre, che porterà l'attaccante argentino a rinnovare il proprio contratto in scadenza 30 giugno 2018 con il Barcellona.



NUOVO ACCORDO A CIFRE MONSTRE - Messi ieri ha confermato dal ritiro della Nazionale Argentina di voler chiudere la carriera in blaugrana, dichiarazioni che confermano l'andamento positivo della trattativa per il suo rinnovo che, ora, è vicinissimo ad essere siglato. Messi ha sempre chiesto un ingaggio super al club catalano, ma le cifre finali rischiano di battere ogni record. Messi guadagnerà 40 milioni di euro annui secondo Mundo Deportivo per un contratto della durata triennale con opzione per un quarto anno.



LA CLAUSOLA FOLLE - Ma c'è di più perchè il Barcellona ha chiesto e ottenuto con Messi l'inserimento di una nuova clauosola rescissoria che alza e non di poco la precedente ferma a 250 milioni. Sì perchè dati i rumors di mercato che volevano club come il PSG pronti addirittura a pagare quella clausola, il Barça ha preteso l'aumento a 400 milioni di euro della nuova clausola rescissoria. Cifre folli, ma per blindare Messi il Barcellona è stato disposto a tutto.