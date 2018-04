Il Barcellona fa sul serio per Adrien Rabiot. Come scrive Mundo Deportivo, infatti, il club blaugrana vuole portare in Catalogna il centrocampista del Paris Saint-Germain, in scadenza di contratto nel 2019 e senza nessun accordo per il rinnovo. Il giocatore del PSG è pronto al salto e aperto al trasferimento.