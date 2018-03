La mano di Shevchenko ha pescato per la Roma il Barcellona di Messi. Un impegno proibitivo, accolto però con fiducia sia da Monchi e Totti che erano a Nyon, che da Di Francesco. Ne ha parlato anche il capitano Daniele De Rossi ai microfoni di Roma TV. Queste le sue parole.





Un sorteggio sicuramente non favorevole alla Roma.

Non favorevole, erano rimaste squadre fortissime. Forse avremmo preferito incontrarne altre, ma siamo ai quarti di finale di Champions League. Ci siamo riempiti la bocca dicendo che siamo tra le 8 migliori d’Europa e ora giochiamo contro una delle 8 migliori. Forse abbiamo beccato la peggiore, ma ora basta pensare alla sfortuna e prepariamo le gare di campionato. Poi penseremo a questa grande serata di calcio per la Roma. Prepariamola bene, non si sa mai. Abbiamo visto anche il Chelsea che li ha messi in difficoltà, vogliamo fare lo stesso.



Sarà una serata affascinante.

Affrontiamo il giocatore più forte della storia del calcio e tanti calciatori che hanno fatto parte di un ciclo incredibile, indimenticabile, è cambiato il modo di vedere il calcio col Barcellona. Siamo 11 noi e 11 loro, dobbiamo prepararla pensando di andare a vincere.



Come dovrà prepararla mentalmente la Roma?

Dobbiamo arrivare carichi e consapevoli di essere meno forti di loro ma senza fare le vittime in partenza. Ci arriveremo bene se faremo due grandi prestazioni a Crotone e a Bologna. Ci serviranno per il campionato e anche per la Champions.