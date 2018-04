Questa sera è pronto ad affrontare Lionel Messi e Luis Suarez nella bolgia del Camp Nou per difendere il suo pezzo di terreno, decisivo: l'area di rigore. Alisson, portiere della Roma, si è rivelato come uno dei punti di forza dei giallorossi alla sua prima stagione da titolare, tanto da venir considerato tra i migliori al mondo. E questa sera ha l'occasione per mettersi in mostra.



GLI OCCHI DEL REAL - Come scrive AS, il Real Madrid è sempre più interessato all'ex Internacional di Porto Alegre, viste anche le difficoltà ad arrivare a de Gea e Courtois. Questa sera, a Barcellona, ci saranno gli occhi del Real a visionarlo da vicino.