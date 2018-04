Seydou Keita, centrocampista ex Roma e Barcellona, parla a Mundo Deportivo in vista della sfida di Champions: "Prima di iniziare la competizione, non solo nelle fasi finali, il Barcellona era favorito per vincere la Champions, però deve avere rispetto per la Roma. Nella fase a gironi ha guidato il gruppo davanti a Chelsea e Atletico Madrid e questo è significativo del fatto che sarà un avversario duro. A differenza degli altri anni in cui andava meglio in campionato e peggio in Europa, quest’anno è al contrario, la vedo più forte in Champions e meno attenta in Serie A. Nainggolan? È un giocatore molto forte. Monchi? Non so se riuscirà a fare lo stesso che ha ottenuto a Siviglia, ma spero che faccia bene perché è una persona di cui nutro grande stima. Per chi tifo? Preferisco dire vinca il migliore. Gerson? Sto guardando la sua maturazione e sta giocando molto bene, le qualità le ha".