Barcellona-Roma, quarto di finale d’andata di Champions League, è diretto dall’arbitro Danny Makkelie in programma al Camp Nou. Gli assistenti sono Mario Diks e Hessel Steegstra, il quarto ufficiale Jan de Vries e gli arbitri addizionali Kevin Blom e Jochem Kamphuis. C’è un unico precedente con i giallorossi: è il 0-4 sul campo del Villarreal nell’ultima edizione dell’Europa League. Prima direzione, invece, per il Barcellona. Il match del Camp Nou sarà analizzato come sempre attraverso la nostra moviola.



44' Ammonito Kolarov - Fallo di Kolarov da dietro su Messi: l'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo del terzino della Roma. Corretta la decisione di Makkelie.



41' Punizione dal limite - Fallo di Umtiti su Pellegrini a pochi centimetri dalla linea dell'area di rigore del Barcellona: per l'arbitro è punizione e non rigore. I replay non chiariscono la posizione esatta del contatto.



10' Semedo su Dzeko, era rigore - Dzeko nell'area di rigore del Barcellona viene tamponato da dietro da Semedo. L'arbitro lascia proseguire, ma il contatto è da rigore: il difensore blaugrana col ginocchio colpisce il bosniaco dopo averlo anche spinto.



7’ Annullato un gol al Barcellona - Suarez segna l'1-0, ma viene fermato per posizione di fuorigioco su lancio in verticale di Iniesta. Corretta la chiamata dell'assistente.