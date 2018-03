Il Barcellona ha fissato a 89 euro il prezzo del biglietto per il settore ospiti del quarto di finale di Champions del 4 aprile. A protestare, sulle pagine de Il Romanista, è soprattutto Gerardo De Nicola, presidente del Roma Club Barcellona: "Non si possono chiedere 90 euro per il settore ospiti del Camp Nou, è follia pura. Preferisco tenermi quello che penso dentro di me e non esagerare, ma si tratta di qualcosa di surreale. Tra di noi non si fa altro che parlare dei 90 euro, anzi 89 per essere più precisi. È una cosa fuori dal mondo. È assurdo