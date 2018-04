Ci vorrà un'impresa o qualcosa di molto simile per la Roma, che al Camp Nou si gioca gran parte delle possibilità di continuare a coltivare un sogno chiamato Champions League. A Barcellona, nella casa di Leo Messi, la squadra di Eusebio Di Francesco si gioca l'andata dei quarti di finale dovendo rinunciare a una pedina importante come Nainggolan.



Le quattro precedenti sfide tra Barcellona e Roma sono state tutte disputate dal 2002 in poi in Champions League: una vittoria per parte e due pareggi. In solo tre occasioni la Roma ha perso con un margine di almeno cinque gol in competizioni europee, una di queste è stata proprio nell’ultimo match contro il Barcellona (1-6 nel novembre 2015).



Il Barcellona è imbattuto da nove incontri consecutivi in Champions League, subendo solamente due reti. A partire dalla stagione 2013/14, il Barcellona non ha mai perso in casa un match di Champions League (23V, 2N), 77 le reti segnate dai blaugrana nel parziale (3 in media a match). Escludendo i turni preliminari, la Roma ha vinto solo una delle ultime 13 partite fuori casa in Champions League: 2-1 vs FK Qarabag a settembre 2017 (5N, 7P). La Roma si è qualificata ai quarti di finale della moderna Champions League per la terza volta, l’ultima risaliva alla stagione 2007/08. I giallorossi non hanno mai raggiunto la semifinale nella competizione.



A partire dal 2013/14, sono ben 28 le sfide tra squadre italiane vs spagnole in Champions League: le formazioni italiane hanno vinto solo quattro volte (9N, 15P). Nei quattro incontri stagionali di Champions League tra club spagnoli e italiani, le squadre di Serie A devono ancora segnare un solo gol. Il Barcellona è sia la formazione che ha subito meno reti (due) sia quella che ha mantenuto più volte la porta inviolata (sei) in questa stagione di Champions League. Edin Dzeko è stato coinvolto nel 55% dei gol della Roma nella Champions League 2017-18: sei gol su 11 (quattro reti e due assist). Dall’inizio della scorsa stagione, Lionel Messi ha segnato 17 reti in 17 match di Champions League. Messi ha realizzato 12 gol contro squadre italiane in Champions League (in 19 sfide), inclusi due contro la Roma in due sfide.