“Più forza che gioco, ma la semifinale è ad un passo”. Apre così ‘AS’ dopo il 4-1 del Barcellona sulla Roma, che non lascia illusioni ai tifosi romanisti per il ritorno: “I due autogol aprono la strada al passaggio del turno, il gol di Dzeko non intimidisce”. Una buona Roma esce dal Camp Nou con il peggior risultato possibile. “La Roma si batte con orgoglio, ma per passare il turno serve una catastrofe blaugrana” scrive Marca, che sottolinea la buona sorte catalana: “Tutto a favore per il Barcellona”.



NESSUN RIGORE – Dzeko e Di Francesco hanno sottolineato gli errori dell’arbitro sui due presunti rigori negati alla Roma nel primo tempo, che avrebbero potuto cambiare la partita. Per la stampa spagnola però c’è poco da recriminare per i giallorossi. L’unico a menzionare gli episodi è ‘Marca, che sottolinea le ottime scelte di Makkelie: “Giusto non dare rigore su Dzeko. Il fallo su Pellegrini è fuori area”.