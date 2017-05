Per Il Barcellona si apre una settimana decisiva e non solo sul campo. Se infatti da un lato i blaugrana contendono il titolo al Real Madrid in Liga, dall'altro devono fare i conti con il futuro.



Come riporta Sport e il Mundo Deportivo, nei prossimi giorni si farà chiarezza sul nome che andrà a sostituire Luis Enrique in panchina. I nomi più quotati sono quelli di Valverde, Unzué e Pizzi.



A tenere banco sarà anche il rinnovo di Lionel Messi. Il club catalano offrirà un aumento alla stella argentina, il cui contratto scade nel 2018, di conseguenza il prolungamento è fondamentale che avvenga il prima possibile.