Lo scorso 31 agosto, Kylian Mbappé è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Eppure, nella notte precedente, c'è stato un club molto vicino all'attaccante classe '98: il Barcellona. Come rivelato dall'Equipe, i catalani avevano trovato l'accordo col Monaco per un conguaglio economico più il cartellino di Arda Turan e rifarsi dello sgarbo subito dal PSG per Neymar e avevano anche prenotato un aereo per portare il talentino francese in Spagna. A scegliere per il PSG, però, è stato lo stesso Mbappé, che aveva da giorni un accordo coi parigini.