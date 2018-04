Il portiere del Barcellona, Marc-André ter Stegen, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma: "Partita non semplice da affrontare, ma siam concentrati al massimo e sappiamo di avere un vantaggio da difendere. Non cambia nulla, vogliamo fare una bella partita per accedere alle semifinali. Abbiamo un buon organico che ci aiuta, siamo sempre freschi per le partite fondamentali. Il ritmo è difficile e serrato, ma col nostro organico sappiamo che possiamo fare affidamento su tutti e le cose sono più facili. Miracolo Roma? Se restiamo concentrati sul nostro gioco avremo un bel vantaggio e sarà difficile per la Roma anche se hanno grandi qualità. Vogliamo vincere. I Catalani sono orgogliosi della nostra situazione e questo è quello che vogliamo. Noi vogliamo avere un grande successo e siamo posizionati bene ovunque. Speriamo di poter vincere domani. Se le persone parlano così di noi, ci aiuta. Sono felicissimo di ciò che ci dicono per strada. Le persone mi conoscono e riconoscono. E' positivo avere un bel rapporto con le persone. Il gol di Florenzi? Praticamente non mi ha cambiato per niente, so cosa devo fare. Questi gol sono rari. Ci sono altre partite in cui non succede di prendere gol così, io aiuto i miei compagni anche se il gol di Florenzi mi ha reso un pochino più forte dopo tutto ciò che è stato detto su di me. A volte succede di prendere gol, succedono cose inattese. Pochi gol subiti in Champions? Non c'è nessun segreto per arrivare in finale. Incassare pochi gol è un vantaggio. Noi lavoriamo bene in difesa ed è questo che vogliamo fare fino in fondo alla stagione, questo ci aiuta a vincere tutte le partite anche le più complesse. Sappiamo di avere molta qualità per segnare e domani sarà un'altra occasione per farlo e per far valere la nostra qualità. Euforia? Noi non pensiamo che sia tutto già fatto. Sappiamo che è difficile e che affronteremo una squadra che ha molta voglia di batterci. Giochiamo fuori casa ed è più difficile. Siamo messi bene in tutte le competizioni ma dobbiamo continuare a dimostrare la nostra forza di volta in volta come abbiamo fatto fino a questo punto. Roma ferita dopo la Fiorentina? Io credo che il campionato sia qualcosa di diverso rispetto alla Champions. Noi abbiamo questo vantaggio ma anche loro sanno di dover segnare almeno tre volte. Sappiamo che le partite si evolvono sempre in modo difficile. Noi non ci pensiamo e rimaniamo concentrati sull'obiettivo e sul nostro gioco. Top 5 portieri internazionali? Ce ne sono molti e molto forti. De Gea, Neuer, Buffon, che sta vivendo ancora un buon momento. Alisson anche, ci sono molti portieri che possono fare la differenza e che rendono le loro squadre migliori. Non posso fare una valutazione su chi è il migliore, perché ognuno ha il proprio modo di giocare. Ci sono ottimi portieri e ottimi giocatori in giro per l'Europa. La squadra difende bene? Quando sono arrivato, Luis Enrique ci ha reso migliori. Adesso abbiamo un altro allenatore che affronta in modo diverso le varie situazioni. Credo che in questi 4 anni siamo migliorati, sarebbe strano il contrario. Abbiamo una squadra molto buona che ci permette di puntare e raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Stiamo attraversando un buon momento. L'ultima Champions vinta? Fu una partita molto difficile e domani non sarà diverso. Non parliamo del passato perché è passato molto tempo. Questa partita è diversa da tutte le altre in passato e quindi non pensiamo a ciò che è successo ma a ciò che accadrà. Il 4-4-2? Chi dice che giochiamo con questo sistema? Non si sa mai come giochiamo effettivamente, ed è molto positivo questo. Abbiamo grandi nomi sul campo ma anche un'idea chiara di come affrontiamo gli avversari. Questo non dipende da un giocatore, ma dalla squadra. Busquets è un giocatore di grande qualità e vedremo se sarà della partita ma il nostro organico può sostituirlo. Migliori semifinali degli ultimi anni? Ogni anno abbiamo sempre lo stesso obiettivo. Vogliamo arrivare in fondo a tutto e affrontiamo tutte le sfide in questo modo. Abbiamo una grandissima opportunità di accedere alla finale e se hai anche un po' di fortuna non basta per continuare. Finora abbiamo fatto degli ottimi risultati con il nostro gioco che migliora di partita in partita. Domani sarà un altro passo da compiere verso la finale".