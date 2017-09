Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, parla a Premium Sport in vista della sfida con la Juventus in Champions League: "L'anno scorso non siamo riusciti a dimostrare ciò che volevamo ma dobbiamo accettarlo, quest'anno abbiamo iniziato concentrati sui nostri obiettivi. Dybala? La Juve ha una buona squadra, noi non pensiamo solo ad un singolo giocatore. Dybala ha una classe individuale importante e ogni anno è più temibile, comunque. Buffon? L'ho già affrontato diverse volte, per me è sempre un piacere. Noi lotteremo per fargli gol, lui è un grande portiere e tutto il mondo lo sa. Il momento del Barcellona? Vedo molto bene la squadra. Ovviamente rimpiazzare Neymar non è semplice, dobbiamo sostituirlo in altro modo, ma questa squadra mi piace perché sta bene in campo e fuori".