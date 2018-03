Il Barcellona ha individuato in Antoine Griezmann il grande obiettivo di mercato per la prossima estate. Secondo Marca, i balugrana dovranno concludere almeno tre cessioni per arrivare ai 100 milioni di euro chiesti dall'Atletico Madrid. Tra i possibili partenti, Rafinha (in prestito con diritto di riscatto all'Inter per 35 milioni di euro), Denis Suarez, Paco Alcacer, André Gomes e Aleix Vidal.