Football Leaks ha rivelato ulteriori dettagli sul trasferimento dal Borussia Dortmund al Barcellona dell'attaccante classe '97 Ousmane Dembelé. Oltre ai 105 milioni di euro di parte fissa, ce ne sono 40 di parte variabile, di cui 5 al raggiungimento di 25 partite ufficiali col Barça, altri 5 a quota 50, altri 5 dopo la 75a presenza e gli ultimi alla 100esima. Gli ultimi 20 milioni sono così suddivisi: fino a 10 per ogni titolo conquistato dal giocatore francese con la sua nuova squadra (5 per ogni Champions League vinta), altri 5 per ogni partecipazione alla Champions, che possono salire fino a 10. Lo stipendio invece è di 12 milioni di euro lordi a stagione, che possono salire di altri 3,3 milioni di premi in caso di Triplete.