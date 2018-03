[COMUNICADO MÉDICO] Las pruebas realizadas han confirmado que Sergio Busquets tiene una fractura en la falange del quinto dedo del pie derecho con herida. Todos los detalles, aquí https://t.co/GzpQS7qHFH#FCBlive pic.twitter.com/ipS6D5ALxy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 15 marzo 2018

Brutta notizia per ilche dovrà fare a meno per almeno 3 settimane di uno degli uomini più importanti, quello che dà equilibrio al centrocampo, a disposizione di Ernesto Valverde:. Il centrocampista spagnolo, uscito dal campo al 60esimo della sfida contro il Chelsea ha rimediato unae sarà costretto a rimanere ai box per almeno 3 settimane saltando di fatto la gara di andata dei quarti di finale di Champions League in programma il 3/4 aprile e rimanendo in dubbio per quella di ritorno prevista per il 10/11 aprile.