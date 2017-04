Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi e il botta e risposta di ieri con Enrique Arnaldo, presidente del Tribunale amministrativo dello Sport, sulla mancata riduczione della squalifica di Neymar, il Barcellona ha deciso di non convocare l'attaccante brasiliano per il Clasico di questa sera: "Di fronte all'incertezza - si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal club catalano - che, a meno di 12 ore dalla partita, la mancata pronuncia del Tribunale sta creando, abbiamo deciso di non convocare il giocatore. Mostriamo comunque grande stupore per la scelta del TAD di sottrarsi alle sue funzioni, il che pregiudica direttamente sia il club che tutta la Liga".