La notizia era nell'aria da tempo, ma l'accordo definitivo sul rinnovo di contratto dicon il Barcellona ancora tardava ad arrivare. Il precedente accordo era in scadenza il 30 giugno 2018 e questo aveva dato adito a rumors di mercato che volevano prima l'Inter po il PSG interessati a lui.Oggi, invece, l'attaccante argentino ha trovato l'accordo definitivo sul suo ottavo prolungamento conLa notizia è stata data dallo stesso Barcellona su i propri canali social e sul proprio sito ufficiale in cui si conferma come i contratti fra le parti saranno firmati ufficialmente il giorno in cui Messi ritornerà in Spagna per iniziare la nuova stagione con la maglia blaugrana.