[INJURY UPDATE] Latest news on Sergi Roberto and André Gomes #FCBlive https://t.co/243H3uEiEZ pic.twitter.com/EWdtSHD4sq — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 novembre 2017

Tegola per ilhanno riportato infortuni nella sfida con l'Olympiacos e saranno fuori per diverse settimane. Stiramento alla gamba destra per il primo, out cinque settimane, problema alla coscia per il secondo che invece non sarà a disposizione per 3-4 settimane: entrambi non saranno quindi presenti nella prossima partita di Champions League contro la Juventus a Torino il 22 novembre.