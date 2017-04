"Andrà via dal Barcellona a giugno, non vogliono più vederlo". Il quotidiano catalano Sport garantisce che il difensore Mathieu saluterà i blaugrana, umiliato da Luis Enrique che lo ha punzecchiato dopo la partita d'andata con la Juve. "Il centrale francese non giocherà più al Barça", si legge, perché la prestazione con cui Cuadrado lo ha asfaltato a Torino gli è costata troppo nella reputazione generale in blaugrana.