Matthiijs De Ligt, centrale difensivo dell'Ajax classe 1999, piace davvero molto al Barcellona. Al punto da voler provare a portarlo al Camp Nou già a gennaio. Secondo Mundo Deportivo, lo stato maggiore blaugrana vorrebbe regalare il rinforzo a Valverde già per la stagione in corso, soprattutto nell'ipotesi sempre più concreta di una partenza di Vermaelen. Se anche ciò non dovesse essere possibile, il Barcellona vorrebbe in ogni caso bloccare il difensore per l'estate pur lasciandolo in Olanda fino al termine del campionato.