Per Aleix Vidal l'addio al Barcellona aveva rappresentato un'ipotesi concreta nell'ultima finestra di mercato: il suo nome era stato accostato anche alla Juventus, destinazione però rifiutata dal terzino, che aveva preferito giocarsi le proprie chance in blaugrana. Ma adesso, secondo il Mundo Deportivo, per il classe '89 si fa di nuovo avanti la strada della cessione: Vidal è infatti ai margini del progetto tecnico di Valverde, che non lo considera una valida alternativa ai titolari sulle fasce.