Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, parla in conferenza stampa alla vigliia della gara con l'Olympiacos: "Per me è emozionante tornare in questo stadio, per me è stata una tappa magnifica. I problemi in difesa? Vermaelen è pronto, domani vediamo come sta Mascherano. Prendere un centrale a gennaio? Abbiamo 4 giocatori per il ruolo, credo vada bene così. Il vantaggio in Liga? Il nostro è un campionato complicato, ogni giornata può succedere qualcosa di imprevisto. Possibile ritorno di Neymar? Sarebbe un doppio salto mortale carpiato. Non ne parlo, vediamo cosa succederà in futuro",