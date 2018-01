L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde ha risposto anche ad alcune domande di mercato durante la conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Copa del Rey contro il Celta Vigo: "Coutinho? E' un giocatore di un'altra squadra, un ottimo calciatore. Non sappiamo cosa accadrà in futuro, vedremo...". Sul presunto interesse del Manchester City per Umtiti: "Non voglio preoccuparmi di quello che fanno gli altri club. Speriamo che rimanga con noi a lungo".