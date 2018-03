In occasione della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Athletic Bilbao, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha commentato così l'esito del sorteggio dei quarti di Champions League, nei quali se la vedrà con la Roma: "Non volevamo Real Madrid e Siviglia come abbiamo visto, la Roma è un rivale complicato. Non sai cosa può accadere. Se mi attengo ai dati, ha vinto 3-0 al Chelsea, ha messo in difficoltà l’Atletico Madrid e questo dà un’idea delle loro credenziali e più in due partite che tutto può succedere. Conosciamo le potenzialità di Roma".