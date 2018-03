Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, parla di Lionel Messi, stella dei catalani e prossimo avversario della Roma in Champions League: "Ci stiamo prendendo cura di lui, così come hanno fatto in Argentina. Aveva un po' di fastidio, se si fosse trattato di una lesione muscolare avrebbe avuto più problemi. Pensiamo al Siviglia e non alla Roma, giocare più partire può comportare rischi. Voglio isolarlo"