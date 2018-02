Alla vigilia della sfida contro il Getafe, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa della corsa al Triplete, obiettivo della squadra blaugrana ancora in corsa in tutte le competizioni: "Le persone possono avere speranza per molte cose, è positivo che le persone siano eccitate, ma noi siamo i professionisti e questa è una sequenza matematica. Se hai zero titoli, vuoi vincerne uno. Se ne hai uno, vuoi prenderne due. E così via. Non abbiamo ancora alcun titolo, ma è vero che vogliamo lottare per tutto. Per ora, la priorità è vincere contro il Getafe".