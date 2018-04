Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha presentato la gara di ritorno dei quarti di Champions League di domani sera contro la Roma: "Mi aspetto la stessa dell'andata anche se loro avranno ancora maggiore intensità. Quando hai uno svantaggio ti interessa subito di segnare per rientrare in carreggiata e penso che loro vogliono fare questo. Noi dovremo fare una bella partita per superare il turno. Non dobbiamo pensare di avere già vinto, è tutto da decidere. Abbiamo fatto un buon risultato al Camp Nou, abbiamo un vantaggio ma dovremo giocare come se fossimo sullo 0-0 perché può succedere di tutto in una partita. Dovremo provare a vincere la partita senza pensare ad altro".



SULLA POSSIBILITA' DI PERDERE - "Certo che c'è la possibilità, succedono cose straordinarie nel calcio. Dovremo essere noi bravi a non farle accadere. Sappiamo che chi ci affronta difficilmente fa gol, ma non possiamo scendere in campo pensando che loro non se la giocheranno. Hanno dei giocatori estremamente validi e un errore o un eccesso di fiducia possono costare caro".