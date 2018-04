L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Champions League con la Roma: "I risultati ottenuti dalla Roma non mi sorprendono affatto, è una formazione con molta qualità che sta facendo vedere ottime cose sia in A che in Champions. La affronteremo con il piglio giusto per riuscire a strappare la qualificazione, anche se dovremo aspettare la gara di ritorno per tirare le somme. I pronostici però non contano niente, rispettiamo la Roma e non mi interessa se i bookmakers ci danno per favoriti: questo non ci farà vincere la partita. Busquets? È un giocatore fondamentale per noi, ancora non sappiamo come starà domani. Mi auguro di averlo in campo. Messi invece sta migliorando, sta molto meglio rispetto a qualche giorno fa. Il rinnovo di Iniesta? Non ho nessuna strategia per convincerlo a restare. Ha giocato qui tanti anni e sa bene quanto è importante per noi. Sarà sempre disposto a parlare con lui perché possa restare".