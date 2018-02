Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha analizzato in conferenza stampa il pari a reti inviolate contro il Getafe: "Loro sono una squadra scomoda. Ci è mancata un po' di brillantezza per segnare. Nella parte finale di gara abbiamo attaccato con più pericolosità, ma non è stato sufficiente. Pressavano molto alti, il loro rendimento è migliorato progressivamente e ci hanno messo in difficoltà in fase di costruzione. Sono contento, era una gara complicata".