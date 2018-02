Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno di Coppa del Re contro il Valencia: "In difesa, sicuramente non ci sarà Vermaelen, mentre dobbiamo valutare Piqué. Yerry Mina? È una possibilità, così come Busquets e Digne. Nessuno di noi l'ha mai visto in azione, ma solo in video". L'ex allenatore dell'Athletic ha commentato le voci sulla possibilità di approdo al Chelsea: "Conte? Ha vinto l'ultima Premier League e non credo ci sia niente da cambiare in questo momento".