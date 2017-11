Si avvicina il big match di Champions League tra Juventus e Barcellona. Prima della trasferta dell'Allianz Stadium di mercoledì 22 novembre, i blaugrana affronteranno in campionato il Leganes. Valverde ha ritrovato oggi Ivan Rakitic, di ritorno dagli impegni della Croazia: intanto anche Lionel Messi, rientrato in anticipo dal ritiro dell'Argentina, è tornato a correre in gruppo. Contro la Juventus non ci sarà invece l'infortunato Javier Mascherano.