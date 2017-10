Il Barcellona ha perso potenziale offensivo con l'addio di Neymar? Si carica di maggiori responsabilità Leo Messi, che contro l'Olympiacos fa 100 in Europa e tocca quota 15 reti in questo avvio di stagione, ma i blaugrana hanno già trovato il loro bomber di scorta: né Suarez né Deulofeu, è 'Autogol' il secondo marcatore del Barça. Ben 5 le autoreti in favore della squadra catalana, ultima quella di Nikolaou dell'Olympiacos, tolta la Pulce nessun altro inrosa ha fatto meglio: fermo a 3 il Pistolero uruguaiano, a 2 Paulinho e Denis Suarez. E i media spagnoli ironizzano: che sia già pronta una maglia per 'autogol'?