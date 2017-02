Il Barcellona è alla ricerca di un terzino destro. A causa dell'infortunio di Aleix Vidal, infatti, in quella posizione è rimasto solo Sergi Roberto, che non è neppure un difensore di ruolo. Al di là della possibile partenza del giocatore infortunato, il Barça sta dunque cercando un sostituto che garantisca qualità e continuità: in sostanza un top nel ruolo. Dopo un periodo di osservazione la società blaugrana, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ha scelto il profilo perfetto: Hector Bellerin. Lo spagnolo però ha rinnovato a novembre il suo contratto con l'Arsenal, estendendolo fino al 2023. Durante il viaggio a Londra dunque, qualora questa operazione non andasse in porto, il Barcellona potrebbe decidere di ripiegare su Kyle Walker del Tottenham, altro osservato speciale.