Missione in programma, un blitz di mercato per gli uomini dello scouting dell'Inter che saranno presenti a Bergamo per la sfida tra Atalanta e Cagliari. Sì, all'Atleti Azzurri d'Italia non mancheranno i talenti in vetrina ma due in particolare saranno sotto la lente d'ingrandimento nerazzurra: Bryan Cristante da una parte, Nicolò Barella dall'altra. Con due strategie ben diverse, Cristante è un classe '95 mentre Barella ha appena 20 anni: per entrambi l'Inter si è attivata, pur con modalità differenti. E anche questo match aiuterà a schiarirsi ancora le idee.



IL PIANO - Per Barella, Ausilio e Sabatini hanno mosso i primi passi da settimane. Vogliono bloccare il talento del Cagliari e prenotarlo per giugno, valutazione 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus: l'ok di Giulini non c'è, ma l'Inter sta continuando a lavorare a questa operazione con la possibilità di inserire contropartite. La concorrenza bianconera è fortissima. Così come Cristante piace a molte squadre, sta facendo benissimo, la Juventus è in prima linea da tempo mentre la Roma si è inserita di recente: l'Inter c'è, lo studia e pensa anche al suo identikit per il prossimo anno. Ad oggi, non un discorso avanzato ma un obiettivo da seguire, contatti in corso. Atalanta-Cagliari è un appuntamento anche tra gioielli del futuro...