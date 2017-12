Il suo è stato uno dei trasferimenti più chiacchierati della scorsa estate, quando illo aveva individuato come l'erede ideale di Neymar e si era spinto fino a 150 milioni di euro per portarlo al Camp Nou. Neanche questa super offerta, però, aveva convinto il Liverpool a privarsi di Philippe, nonostante il giocatore spingesse per il trasferimento. A qualche mese di distanza (e dopo 12 gol in 20 partite in stagione con la maglia dei reds)e ne metteva in vendita la nuova maglia personalizzata: "Philippe Coutinho è pronto ad accendere il Camp Nou - si leggeva - , compra il tuo kit personalizzato del Barcellona 2017/18 personalizzato col nome del Mago". Un'uscita che ha ovviamente fatto discutere e infatti Nike ha provveduto a rimuoverla dal proprio sito. Troppo tardi, però, per evitare che la notizia facesse il giro del web: pochi giorni dopo aver acquistato Virgil van Dijk per la cifra record di 85 milioni, il Liverpool rischia di perdere la sua stella.