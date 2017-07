Filip Raicevic via dal Bari? Queste le parole del suo agente, Gabriele Savino, a Tuttobari.com: "Filip deve rimanere concentrato e pensare solo a rimettersi a posto fisicamente. Vuole prepararsi al meglio per questo ritiro. Deve lavorare tanto dopo due mesi di inattività per ripagare la fiducia di presidente e direttore. L'annata scorsa è andata male anche per sfortuna, visti gli infortuni. Ora vuole riprendersi le cose che ha lasciato. Bari è una grande piazza, Grosso è un allenatore giovane ma l'importante sono le motivazioni. Rijeka? Non so nulla di questo discorso. Sinceramente a gennaio c'era stato solo un interessamento da parte del club croato prima di venire a Bari".