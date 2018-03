Djavan Anderson, terzino del Bari, parla in conferenza stampa: "Non è stato facile, ma nella mia situazione avevo una sola scelta e volevo che andasse così. Sapevo cosa dovevo fare per conquistare mister Grosso. Mercato? Ora sono qui e penso solo al Bari gennaio è sempre un mese strano, il calciomercato la fa da protagonista e poi il campionato continua. Dio ha il controllo di quello che succederà. A me interessa solo la prossima partita".



SULL'ITALIANO - "I miei insegnanti? Un po' di napoletani e di baresi, con questa squadra è impossibile parlare inglese (sorride, ndr), anche se Henderson, Balkovec e Kozak lo parlano bene".