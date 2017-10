Bari-Cittadella 4-2



Marcatori: 2' Salvi (C), 20' e 77' Basha (B), 48' Improta (B), 67' Galano (B), 83' Pasa (C)



Bari (3-4-3): Micai; Capradossi, Marrone, Gyomber; Fiamozzi, Busellato (93' Salzano), Basha, Iocolano (74' Petriccione); Galano (85' Brienza), Cisse, Improta.

All. Grosso



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Pelagatti, Varnier, Pezzi; Settembrini (63' Schenetti), Pasa, Siega; Chiaretti (78' Bartolomei); Arrighini (67' Litteri), Kouame.

All. Venturato



Ammoniti: Micai, Basha, Pezzi.