Era una sfida dal sapore Mondiale. Un sapore dolce-amaro, è così lontano quel 2006, è così vicino quello di Russia... A Berlino vincevamo insieme, uno con un ruolo da protagonista assoluto l'altro da sorridente comparsa, ora uno deve mandare ko l'altro: vince Pippo con Fabio, ha la meglio Inzaghi su Grosso. E l'eroe azzurro, sbarcato a Bari in estate dopo la giovane gavetta con la Primavera della Juventus, ora rischia grosso. Sì, perché la sua squadra è in crisi. Crisi nera. E nessuno se lo aspettava.



NUMERI IMPIETOSI - La vittoria manca dal 16 dicembre, quando a Perugia, Galano e Nené affondavano la squadra di Breda. Ma è stato un fiammifero in una stanza buia, che ha illuminato il tutto solo per pochi secondi. Già, perché i Galletti arrivavano da due ko (3-1 con la Virtus Entella e 0-3 col Palermo), dopo la trasferta umbra non hanno più vinto: 0-0 col Parma, 0-0 col Carpi, 1-1 col Cesena, 0-4 con l'Empoli e il 3-1 di ieri contro il Venezia. 6 i gol realizzati nelle ultime 8 partite, 14 quelli subiti. Numeri impietosi, numeri che fanno male.



URGE LA SCOSSA - Anche all'andata, a dirla tutta, il suo Bari aveva sofferto all'inizio: ko con l'Empoli, ko col Venezia. Andò male anche col Frosinone, prossimo avversario sulla strada di Grosso. Finì 3-2, poi iniziò il periodo positivo, quello che porto Micai e compagni in zona playoff. Zona playoff dalla quale il Bari è uscito, ora nono alle spalle di Venezia e Carpi. Con la capolista serve l'impresa, per la classifica e per Grosso. Sì, perché la panchina traballa, con Mandorlini e De Biasi alla finestra. Servono l'entusiasmo e la spensieratezza del 2006 per scacciare via il pessimismo crescente nella squadra biancorossa. E Fabio lo conosce bene...



