Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, a Bari per la presentazione di un brand, parla della squadra allenata da Fabio Grosso, in piena corsa per i playoff: "Il Bari a mio avviso può salire in serie A, Grosso ha le idee molto chiare e sta facendo bene. Ai tempi della Juventus chiacchieravamo spesso e lui ha sempre dimostrato di essere molto deciso in quello che fa: ha fatto bene ai tempi della Juventus, ora si sta ripetendo qui. Tifo per lui come ex compagno e come campione del mondo, sarà una corsa difficile ma può farcela. La corsa del 2001? Avevo dentro tante cose e quel giorno al 'San Nicola' mi venne quell'esultanza. La rabbia fa parte di noi calciatori, bisogna poi essere bravi a trasformarla in energia positiva".