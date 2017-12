Fabio Grosso, tecnico del Bari, parla in vista del big match di domani contro il Palermo: ""Sarà una bella sfida, importante contro una squadra di valore. Abbiamo voglia di disputare una partita diversa da quella da cui veniamo. Incontriamo una collettivo che fuori casa ha sempre fatto molto bene. Conosciamo le loro qualità. Noi abbiamo delle assenze ma in campo andranno comunque giocatori bravi. Sarà una partita difficile per entrambi i team. Non ci siamo piaciuti domenica scorsa e vogliamo rimediare all'ultimo intoppo. Metterò in campo la squadra più equilibrata possibile. Dovremo fare una partita di sacrificio".



"Marrone sta bene. Brienza è determinante, devo solo capire se farlo partire dall'inizio o inserirlo a partita in corso. Palermo? Ho un ricordo bellissimo di Palermo. Ho passato lì tre anni e ho grandi ricordi. La città e la gente mi hanno lasciato dentro qualcosa di bello. In quell'ambiente sono riuscito a creare delle relazioni importanti. Sono ricordi sempre molto piacevole. Emozioni grandi"