Fabio Grosso, tecnico del Bari, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Ternana: "Siamo contenti per questa importante vittoria. Abbiamo incotrato una squadra che volava sulle ali dell'entusiasmo, era difficile affrontarla ma siamo stati bravi ad arginarli e a chiudergli gli spazi. Ho tanti giocatori di qualità, ho preferito risparmiare Floro Flores e Brienza, però il segnale positivo è che chiunque gioca fa bene e deve essere una risorsa per noi. Sappiamo le aspettative della piazza, c'è tanta passione e questo deve essere una spinta per noi per fare qualcosa di bello. Sicuramente i risultati ci aiutano a esprimere le nostre qualità. Dobbiamo essere forti anche nei momenti più difficili".