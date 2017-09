Fabio Grosso, tecnico del Bari, parla a Sky Sport dopo la sconfitta con il Frosinone: "Il risultato non rispecchia l'andamento del gioco, la partita è stata determinata dagli episodi. Dobbiamo migliorare in fretta per continuare quanto di buono stiamo facendo. Abbiamo sofferto, siamo andati in vantaggio, nel secondo tempo siamo stati penalizzati un'altra volta. Mi rendono fiducioso la prestazioni, spero che riusciremo a invertire la rotta mantenendo il livello delle nostre prove. La città ha ambizioni, avremmo voluto regalarle un risultato diverso. Paghiamo quel pizzico di timore che a volte non ci fa guadagnare il risultato finale. Abbiamo giocatori bravi per tornare protagonisti, dobbiamo riprendere fiducia e coraggio".