Fabio Grosso, allenatore del Bari, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Avellino. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Cosa le è piaciuto di più?

"Io credo che i ragazzi sono stati in grado di fare una partita grandissima, abbiamo concesso pochissime occasioni abbiamo creato tanto. Complimenti a tutti i ragazzi, abbiamo dimostrato che ci siamo".



Solo cinque palle perse. Un buon dato?

"Abbiamo avuto tante occasioni, al 30’ c'è stata la loro prima ripartenza e ci hanno punito. Il risultato non era giusto. Senza fermarci abbiamo rimesso in piedi la partita. Nel girone di andata eravamo appaiate in testa alla classifica. Noi vogliamo fare bene, è un gruppo nuovo. Io voglio dare una mentalità vincente. Eravamo stati in grado di ribaltare, non volevo regalare dei punti pesanti. È una squadra che sta facendo un ottimo percorso".