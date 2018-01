Fabio Grosso, tecnico del Bari, parla a Sky Sport dopo il pari contro il Cesena: "Sapevamo che avremmo incontrato un avversario aggressivo, siamo stati ingenui in occasione del gol subito. Purtroppo non abbiamo letto bene la situazione del gol, poi abbiamo creato un paio di occasioni per pareggiare. nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, peccato non essere riusciti a concretizzare le occasioni avute. Portiamo a casa un punto positivo da un campo difficile, peccato non essere riusciti a portarla a casa. La classifica? Non deve venirci l’ansia di quello che fanno gli altri. Sapevamo che ci sono squadre toste, che lottano per la Serie A. Vogliamo fare punti e vedere a fine stagione dove saremo. Problema in zona gol? Non credo. Abbiamo avuto tante occasioni, peccato non essere riusciti a finalizzare. C’è stato anche un pizzico di sfortuna, ma sono contento del secondo tempo. Abbiamo concesso veramente poco