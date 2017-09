Fabio Grosso, allenatore del Bari, parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta sul campo dello Spezia: "Abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato. Abbiamo creato occasioni, ma non abbiamo portato a casa nemmeno un punto. Dobbiamo lavorare, provare a migliorare. Dobbiamo riuscire a portare a casa dei punti. Oggi anche un punto darebbe stato poco. Gli episodi? Non mi piace parlare degli episodi. C'era qualcosa a favore nostro, ma gli arbitri possono sbagliare. Ai ragazzi ho detto che dovevamo portare a casa il risultato, anche in situazioni come quelle di oggi".