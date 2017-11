, allenatore del Bari, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria interna col Pescara: "Oggi era difficile e particolare. Mi ha fatto piacere fare bene. Da oggi in poi sarò contento se il Pescara dovesse risalire. Eravamo un po' in difficoltà ma siamo stati in grado di fare una partita di altissimo livello dopo i primi quindici minuti un po' contratti. Abbiamo alzato la qualità di gioco e meritato il successo dominando. Ci sono da riconoscere i meriti dell'avversario, partito forte con spregiudicatezza. Ci siamo difesi bene e siamo usciti un po' di più nell'ultimo quarto d'ora. Nell'intervallo abbiamo detto tra di noi che dovevamo alzarli col palleggio e l'abbiamo fatto bene, siamo stati bravissimi anche in fase difensiva. Complimenti ai ragazzi e soprattutto a chi è entrato, ha dimostrato di far parte di un gruppo dalle qualità importanti. Vogliamo giocare e farlo nella maniera migliore, allungando gli spazi quando usciamo. A marzo o aprile guarderemo la classifica, con questi sbalzi non ha senso guardare. Lì capiremo. Brienza lo conosco bene da tanto tempo, le qualità che ha e quanto possono essere importanti per la nostra squadra. In questo momento lo sto usando part-time ma lui sa che ha le qualità giuste e quando è entrato ha alzato il livello del gioco. Complimenti a lui ma mi piace farli a tutti. Abbiamo dimostrato di essere un bel gruppo. Avere giocatori forti per noi deve essere un vantaggio, ne abbiamo tanti e qualcuno non è riuscito a entrare. Con il tempo ci sarà spazio per tutti e con questa mentalità cresceremo ancora. Concedere pochissimo a loro sono caratteristiche di chi vuole diventare grande, noi lo vogliamo fare. Vogliamo portare entusiasmo con i fatti anche se veniamo da tanti anni di delusioni".